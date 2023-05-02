Удари по тилу окупантів покликані послабити Росію перед контрнаступом, – New York Times

Російські війська намагаються підготуватися до контрнаступу України, зокрема на півдні. Взимку обидві сторони досягли незначного прогресу, а тепер – обидві посилили тиск, йдеться у матеріалі The New York Times. Все більша кількість повідомлень про удари по глибокому тилу на окупованій території – це очевидна спроба послаблення російських сил перед тим, що, як очікується, стане значно більшою битвою.

"Ознаки неминучого українського контрнаступу з’явилися в понеділок із посиленням військових ударів з обох сторін, російськими військами, які займають оборонні позиції, і навіть непоясненим вибухом, який збив із рейок потяг із постачанням через кордон із Росією", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, що лише протягом декількох попередніх днів у окупантів загорівся склад нафтопродуктів у Севастополі та вибухнули колії в Брянській області, внаслідок чого з рейок зійшов вантажний потяг.

Начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк говорила, що пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська.