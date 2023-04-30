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Пожежа на нафтобазі у Севастополі є підготовкою до активних дій ЗСУ, - Гуменюк

Знищення логістики ворога — це один з елементів підготовки до наступу.

Пожежа на нафтобазі у Севастополі є підготовкою до активних дій ЗСУ, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі є підготовкою до активних дій українського війська.

Про це у неділю, 30 квітня, в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що знищення логістики ворога — це один з елементів підготовки до активних дій Сил оборони України.

«Ця робота є підготовчою до того широкого повномасштабного наступу, який усі очікують», — сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі 29 квітня знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. 

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