Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)

Те, що нині відбувається, без перебільшення можна назвати вибухом: на тлі гучного виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври інформація про заборону діяльності УПЦ (МП) в тому чи іншому місті або області з’являється ледве не щодня. До активізації процесу підштовхнуло, ймовірно, побиття священниками хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору військового Збройних сил України 2 квітня. На хвилі обурення громадськості — дійшло до сутичок під стінами храму — депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії 4 квітня одностайно висловилися за припинення права Московського патріархату користуватися 13 земельними ділянками. І пішло-поїхало…

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ще 9 грудня минулого року розглянув і підтримав проєкт закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№8221), який має на меті повністю заборонити діяльність РПЦ і її структур на території України.

За результатами обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти проєкт закону №8221 за основу, включивши його до порядку денного. Водночас за останніми даними, більш компромісним визнано урядовий законопроєкт 8371. Очікується, що його можуть ухвалити уже в травні.

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтервʼю LB.ua висловив думку, що народні депутати мають розробити законопроєкт про діяльність УПЦ (МП), який реально працював би і не порушував прав і свобод громадян. Це питання стосується не віросповідання, а національної безпеки, яка, за його словами, під час війни є пріоритетом.

До слова, наприкінці минулого року, згідно з даними опитування КМІС, 78% респондентів вважали, що держава тією чи іншою мірою мусить втрутитися в діяльність УПЦ (МП). 54% були переконані, що ця церква в Україні має бути повністю заборонена.

Тільки 12% опитаних вважали, що не варто втручатися у справи УПЦ (МП), треба розслідувати лише окремі випадки правопорушень.

LB.ua склав перелік регіонів, де рішення про заборону УПЦ (МП) уже ухвалили.