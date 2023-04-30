Деякі країни готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16, - Кулеба

Україна досягла певного прогресу в питанні отримання від західних партнерів сучасних винищувачів F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16", – сказав він.

За словами керівника МЗС, питання надання Україні західних винищувачів детально обговорювалося також під час візиту очільників МЗС семи європейських країн у Одесу 28 квітня.

Як пояснив Кулеба, Київ вважає F-16 ідеальним варіантом для ЗСУ за кількома військовими характеристиками. Водночас, інші моделі теж розглядаються. Оскільки такий винищувач є літаком американського виробництва, тому вирішальне слово в його передачі буде за США.

"Тому ми говорили з колегами, які кроки нам потрібно зробити, які аргументи нам потрібно знайти, щоб Сполучені Штати дали зелене світло цьому проєкту. І ми ці кроки узгодили, намітили, і будемо відповідно працювати", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, що 28 квітня після чергового російського ракетного удару Кулеба закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.

Речник командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів.