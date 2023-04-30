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Окупанти обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області

Зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Окупанти обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області
Ілюстративне фото

За останню добу російські війська завдали 69 ударів по 19 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Малашко.

По Преображенці зафіксовано один удар, по Чарівному та Полтавці було 5 атак з безпілотників, а з РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському.

“60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах”, − йдеться у повідомленні.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, за учора до правоохоронців надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури у Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.

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Нагадаємо, вночі 26 квітня росіяни били по Запорізькій області з артилерії, авіації та безпілотників. Зафіксовано 37 нових руйнувань.

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