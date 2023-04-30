Окупанти обстріляли 19 міст та сіл Запорізької області

За останню добу російські війська завдали 69 ударів по 19 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Малашко.

По Преображенці зафіксовано один удар, по Чарівному та Полтавці було 5 атак з безпілотників, а з РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському.

“60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах”, − йдеться у повідомленні.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, за учора до правоохоронців надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури у Василівському, Запорізькому та Пологівському районах.

Нагадаємо, вночі 26 квітня росіяни били по Запорізькій області з артилерії, авіації та безпілотників. Зафіксовано 37 нових руйнувань.