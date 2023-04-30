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У неділю в Україні буде до +16, у низці областей дощитиме

У південних, східних, більшості центральних областей невеликі дощі.

У неділю в Україні буде до +16, у низці областей дощитиме
Фото: З відкритих джерел

На неділю, 30 квітня Україні прогнозують мінливу хмарність, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південних, східних, більшості центральних областей вдень невеликі дощі; температура 10-15°.

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На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ; у західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі заморозки 0-5°, температура вдень 11-16° тепла. 

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. 

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура 3-8° тепла.

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