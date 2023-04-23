У Києві вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ.

У понеділок, 24 квітня, в Україні хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози, на решті територій місцями невеликий дощ.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського в Києві 24 квітня найвища температура вдень була 27,0 у 1950 р., найнижча вночі -2,2 у 1893 р.