У Чорному морі чергують два російські ракетоносії

Загроза атак дронами-камікадзе в нічний час дуже висока.

У Чорному морі чергують два російські підводні ракетоносії, оснащені вісьмома ракетами типу "Калібр".

Про це Оперативне командування “Південь” повідомляє у Facebook.

“В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких 1 великий десантний корабель і 2 підводні ракетоносії, споряджені 8 “Калібрами”, - ідеться у повідомленні.

В ОК “Південь” попереджають, що “загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока”.

22 квітня у Чорному морі Росія також утримувала два ракетоносії, які споряджені вісьмома ракетами типу "Калібр".