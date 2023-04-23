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В Україні підтоплені понад 1200 дворогосподарств

Наразі гідрологічна ситуація контрольована.

В Україні підтоплені понад 1200 дворогосподарств
Фото: ДСНС

В Україні станом на неділю, 23 квітня, залишаються підтопленими 1225 дворогосподарств і 219 будинків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Залишаються підтопленими 1 тис. 225 дворогосподарств: 

  • Чернігівська – 488, 
  • Кіровоградська – 323, 
  • Черкаська – 135, 
  • Дніпропетровська – 102, 
  • Полтавська – 107, 
  • Київська – 52 
  • Волинська - 18. 

Також підтоплені 219 будинків:

  • Кіровоградська – 87, 
  • Дніпропетровська – 61, 
  • Черкаська – 40, 
  • Чернігівська – 29, 
  • Полтавська – 2.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 215 га сільськогосподарських угідь. 

Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: 

  • у Чернігівській області - до 32 
  • у Київській - до одного.

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Нагадаємо, що станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше, ніж учора. 

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