В Україні підтоплені понад 1200 дворогосподарств

В Україні станом на неділю, 23 квітня, залишаються підтопленими 1225 дворогосподарств і 219 будинків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією ДСНС, наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Залишаються підтопленими 1 тис. 225 дворогосподарств:

Чернігівська – 488,

Кіровоградська – 323,

Черкаська – 135,

Дніпропетровська – 102,

Полтавська – 107,

Київська – 52

Волинська - 18.

Також підтоплені 219 будинків:

Кіровоградська – 87,

Дніпропетровська – 61,

Черкаська – 40,

Чернігівська – 29,

Полтавська – 2.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 215 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів:

у Чернігівській області - до 32

у Київській - до одного.

Нагадаємо, що станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше, ніж учора.