В Україні підтоплені понад 1200 дворогосподарств

В Україні станом на неділю, 23 квітня, залишаються підтопленими 1225 дворогосподарств і 219 будинків.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією ДСНС, наразі гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.
Залишаються підтопленими 1 тис. 225 дворогосподарств:
- Чернігівська – 488,
- Кіровоградська – 323,
- Черкаська – 135,
- Дніпропетровська – 102,
- Полтавська – 107,
- Київська – 52
- Волинська - 18.
Також підтоплені 219 будинків:
- Кіровоградська – 87,
- Дніпропетровська – 61,
- Черкаська – 40,
- Чернігівська – 29,
- Полтавська – 2.
У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 215 га сільськогосподарських угідь.
Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів:
- у Чернігівській області - до 32
- у Київській - до одного.
Нагадаємо, що станом на 10:00 23 квітня рівень води в Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см. Цей показник на 5 см менше, ніж учора.