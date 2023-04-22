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На півночі країни знизився темп підняття води у річках

Залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство.

На півночі країни знизився темп підняття води у річках
Фото: ДСНС

На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем рятувальників.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС. 

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Також зазначається, що спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. 

Залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство (Чернігівська - 488, Кіровоградська - 323, Черкаська - 140, Дніпропетровська - 123, Полтавська - 107, Київська - 52 та Волинська - 18) та 223 будинки (Кіровоградська - 87, Дніпропетровська - 65, Черкаська - 40, Чернігівська - 29 та Полтавська - 2). 

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Нагадаємо, що у Києві знижується рівень води, аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

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