Головне за ніч. Субота, 22 квітня

53 відбитих атаки противника, бої за Бахмут, втрати окупантів, ворожі обстріли, одинадцятий пакет антиросійських санкцій ЄС.

Станом на ранок 22 квітня в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали більш ніж 1419 дітей.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинули, понад 949 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Так 21 квітня внаслідок обстрілу росіянами селища. Нью-Йорк Донецької області було поранено 9-річного хлопчика.

Нагадаємо, російські окупанти також намагаються вивезти українських дітей з Херсонщини на Далекий Схід та з Енергодара Запорізької області до Криму під виглядом "евакуації".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля російські окупаційні війська зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - там Сили оборони відбили 53 атаки загарбників. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Безуспішні наступальні дії загарбники вели в районі Вугледару.

Упродовж 21 квітня росіяни завдали трьох ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники минулої доби ліквідували ще 680 російських окупантів, чотири танки і стільки ж бронемашин. Таким чином загальна кількість знищених загарбників сягнула орієнтовно 185730 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу, 21 квітня, Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками.

За словами керівника ОВА Юрія Малашка, по області вороги здійснили 58 артилерійських обстрілів і завдали двох ударів з РСЗВ.

"Ворог активно б'є по лінії розмежування: Малинівка, Темирівка, Приморське, Кам'янське та ще 12 населених пунктів мають нові руйнування. Зафіксовано 15 повідомлень про ушкодження житла та майна місцевих жителів. На щастя, люди цілі", - додав Малашко.

Європейський Союз готується оголосити новий пакет санкцій проти Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Наступний санкційний пакет ЄС щодо Росії стосуватиметься насамперед поліпшеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від санкцій", – написав Джозвяк, додавши, що ЄС готується запровадити санкції проти низки нових фізичних та юридичних осіб.

Однак цього разу санкцій проти російської атомної енергетики та діамантів очікувати не слід.

Раніше повідомлялось, що деякі з основних партнерів України, зокрема США, розглядають можливість повної заборони більшої частини експорту до Росії, що може призвести до значного посилення економічного тиску на Путіна.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!