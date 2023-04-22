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Португалія відправить в Україну п’ять бронемашин

Про це повідомила під час засідання "Рамштайну" міністр оборони країни Гелена Каррейрас.

Португалія відправить в Україну п’ять бронемашин

Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.

Про це повідомляє у твітері Міністерство національної оборони Португалії з посиланням на міністра Гелену Каррейрас.

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"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – 3 типу M113 і 2 типу M577", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на засіданні групи “Рамштайн” міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що її країна передасть Україні всі наявні в неї переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

А Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні.

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