Португалія відправить в Україну п’ять бронемашин

Про це повідомила під час засідання "Рамштайну" міністр оборони країни Гелена Каррейрас.

Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.

Про це повідомляє у твітері Міністерство національної оборони Португалії з посиланням на міністра Гелену Каррейрас.

"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – 3 типу M113 і 2 типу M577", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, на засіданні групи “Рамштайн” міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що її країна передасть Україні всі наявні в неї переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

А Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні.