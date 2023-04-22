Португалія відправить в Україну п’ять бронемашин

Португалія передасть в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.
Про це повідомляє у твітері Міністерство національної оборони Португалії з посиланням на міністра Гелену Каррейрас.
"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – 3 типу M113 і 2 типу M577", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, на засіданні групи “Рамштайн” міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце зазначила, що її країна передасть Україні всі наявні в неї переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
А Фінляндія надасть оборонне спорядження для навчання українських солдатів у межах операції EUMAM в Україні.