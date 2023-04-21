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ПВК "Вагнер" постачає ракети для спецпризначенців RSF у Судані, - CNN

Супутникові знімки показують, що один російський транспортний літак курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами, які належать Хафтару і "вагнерівцями".

ПВК "Вагнер" постачає ракети для спецпризначенців RSF у Судані, - CNN
Фото: Новинарня

Спецпризначенці Сил швидкого реагування (RSF) у Судані отримали ракети від російської ПВК "Вагнер", повідомляє CNN.

Джерела видання повідомили, що ракети класу "земля-повітря" значно підтримали бойовиків RSF та їхнього лідера Мохамеда Дагала, який бореться за владу з генералом Аль-Бурханом.

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На кордоні з Лівією, де генерал Халіфа Хафтар за підтримки російської ПВК контролює частину земель, супутникові знімки показали незвичний сплеск активності на базах російської ПВК.

Супутникові знімки, які проаналізувало видання CNN, показують, що один російський транспортний літак курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами, які належать Хафтару і "вагнерівцями".

Джерела повідомляють, що Хафтар підтримує RSF, хоча і заперечує, що перебуває на чийомусь боці. А підвищена активність ПВК "Вагнер" на базах Хафтара у поєднанні із заявами суданських та регіональних дипломатичних джерел передбачає, що і Росія, і генерал, можливо, готувалися підтримати RSF ще до спалаху насильства.

Збільшення активності руху транспортних літаків Іл-76 зафіксували в суботу, 15 квітня - за два дні до початку конфлікту - і це тривало щонайменше до середи, 19 квітня, згідно зі супутниковими знімками.

Цього вівторка Іл-76 курсував між авіабазою Хафара "Хадім", сирійською Латакією та лівійською Джуфрою. Того ж дня Росія скинула ракети класу "земля-повітря" на північному заході Судану.

Протягом багатьох років Дагало був основним отримувачем зброї від Москви. Бурхан та суданська армія раніше також отримували підтримку від Росії. Крім того, Бурхан та Дагало були союзниками до початку бойових дій. Вони очолили перевороти у 2019 та 2021 роках і раніше користувалися підтримкою ОАЕ та Саудівської Аравії.

Тепер у конфлікт починають втручатися інші країни. Так, Єгипет має давні відносини з Бурханом і підтримував його в боротьбі за владу. Групу єгипетських солдатів захопила RSF у військовому аеропорту на півночі Судану в перший день конфлікту.

Нагадаємо, днями дипломатичний конвой США зазнав обстрілу у Судані через атаку бійців, пов’язаних із суданськими воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

Наступного дня бої у Судані продовжилися попри домовленість про припинення вогню на 24 години. Регулярна армія та спецпризначенці Сил швидкого реагування звинуватили один одного у порушенні.

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