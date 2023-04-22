У Судані проведуть евакуацію іноземців та дипломатів

Регулярна армія Судану та сили швидкого реагування погодили евакуацію працівників посольств та іноземців.

Головнокомандувач армії Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який де-факто є президентом держави, заявив, що допоможе з евакуацією іноземних дипломатичних установ та громадян інших країн. Напередодні голова загонів воєнізованих сил швидкого реагування Мохаммед Хамдан Дагало пообіцяв дозволити евакуацію, частково відкривши аеропорти.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Водночас міжнародний аеропорт у Хартумі - столиці Судану - постійно стає ареною бойових дій. Також незрозумілою є ситуація в інших аеропортах, як і те, наскільки сили швидкого реагування контролюють летовища.

Попри це, США, Великобританія, Франція і Китай заявили, що почнуть евакуацію з Хартума "в найближчі години". За даними суданської армії, посольство Саудівської Аравії вже евакуйовано. Незабаром її приклад наслідуватиме Йорданія.

За словами міністерки закордонних справ Анналени Бербок, уряд Німеччини також готує кілька варіантів евакуації.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що ПВК "Вагнер" постачає ракети для спецпризначенців RSF у Судані. Супутникові знімки показують, що один російський транспортний літак курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами, які належать Хафтару і "вагнерівцями".

Раніше дипломатичний конвой США зазнав обстрілу у Судані через атаку бійців, пов’язаних із суданськими воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

Наступного дня бої у Судані продовжилися попри домовленість про припинення вогню на 24 години. Регулярна армія та спецпризначенці Сил швидкого реагування звинуватили один одного у порушенні.