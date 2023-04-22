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Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4

"Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - пообіцяв міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес.

Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4

Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4 з обіцяних десяти, повідомляє Tagesschau.

Це старіші танки. Загалом Іспанія має 347 одиниць Leopard-ів. Із них 108 належать до більш старого варіанту 2А4, а 239 - до нового типу 2А6, який в Іспанії називають 2Е. Однак поки що держава не хоче передавати Україні жоден із цих нових і потужніших танків, оскільки вони були б необхідні для власної національної оборони.

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Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес зазначив, що решу танків передадуть згодом.

"Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками... Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй потрібно", - сказав Альбарес.

До речі, за останні декілька тижнів 55 українських бійців пройшли в Іспанії підготовку як члени екіпажу та техніки на основних бойових танках Leopard. 

Нагадаємо, за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці Контактної групи надали ЗСУ понад 230 танків. 

Чехія запропонувала модернізувати більше танків Т-72 у межах партнерського проєкту з Нідерландами та США.

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