"Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - пообіцяв міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес.

Іспанія у найближчі дні передасть Україні шість танків Leopard 2А4 з обіцяних десяти, повідомляє Tagesschau.

Це старіші танки. Загалом Іспанія має 347 одиниць Leopard-ів. Із них 108 належать до більш старого варіанту 2А4, а 239 - до нового типу 2А6, який в Іспанії називають 2Е. Однак поки що держава не хоче передавати Україні жоден із цих нових і потужніших танків, оскільки вони були б необхідні для власної національної оборони.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес зазначив, що решу танків передадуть згодом.

"Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками... Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки їй потрібно", - сказав Альбарес.

До речі, за останні декілька тижнів 55 українських бійців пройшли в Іспанії підготовку як члени екіпажу та техніки на основних бойових танках Leopard.

Нагадаємо, за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці Контактної групи надали ЗСУ понад 230 танків.

Чехія запропонувала модернізувати більше танків Т-72 у межах партнерського проєкту з Нідерландами та США.