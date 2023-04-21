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Компанія Henkel підписала угоду про продаж бізнесу в РФ за 600 млн євро

При цьому ще на початку цього місяця компанія заявила, що продовжуватиме виробництво на російському ринку, але потім змінила рішення.

Компанія Henkel підписала угоду про продаж бізнесу в РФ за 600 млн євро
Фото: EPA/UPG

Німецька компанія Henkel AG заявила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що сума угоди становить близько 600 млн євро (657,3 млн доларів).

До консорціуму входять компанії Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services.

“Усі покупці мають налагоджені тривалі ділові відносини в західних країнах та не підпадають під санкції ЄС або США”, — зазначили в компанії Henkel.

Як відомо, концерн Henkel на початку квітня 2022 року заявив, що продовжуватиме виробництво на російському ринку, хоча й вирішив припинити всі заплановані інвестиції в Росію та припинити рекламу та спонсорство ще наприкінці лютого.

Але на річних загальних зборах акціонери розкритикували таку позицію через побоювання, що це може завдати шкоди репутації Henkel.

Тож 19 квітня концерн оголосив, що вирішив остаточно піти з російського ринку.

Раніше про вихід з російського ринку оголосила компанія Reckitt, якій належить бренд Durex. У березні закрив свої представництва в Москві та Мінську Європейський банк реконструкції та розвитку, а Carlsberg, якому належить найбільша пивна компанія РФ, заявив про продаж своїх заводів у Росії. 

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