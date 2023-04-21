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​15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" своєму сину-росіянину позиції ЗСУ

Зважаючи, що чоловік має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за гратами 18 років.

​15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" своєму сину-росіянину позиції ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який коригував російські повітряні атаки на Дніпропетровщині. Саме за його "наводкою" окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі регіону на початку літа минулого року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чололвіка затримали під час контрдиверсійних заходів на території області. Наразі суд призначив йому 15 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисник – мешканець Марганця, який у березні минулого року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Насамперед, – намагався виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

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Інфорацію він передавав своєму сину, який є російським військовим і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку. 

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що фігурант має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за гратами 18 років.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що СБУ затримала двох посадовців ДСНС – зрадників, які на початку війни підпалили пожежну частину на Київщині.

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