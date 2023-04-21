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На базі ВПС США "Рамштайн" стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України

Зокрема воно присвячене ППО і боєприпасам. 

На базі ВПС США "Рамштайн" стартувало засідання Контактної групи з питань оборони України
Зустріч контактної групи з питань оборони України на авіабазі США в Рамштайні, Німеччина, 21 квітня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

На базі ВПС США у Німеччині "Рамштайн" стартувало 11-е засідання Контактної групи з питань оборони України. Зі вступним словом виступив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що засіданням "Рамштайну" виповнився рік, і зараз вони стали більш глобальними, ніж будь-коли. 

"Україна бореться сміливо, щоб захистити своїх людей, суверенітет і свободу. А країни по всьому світу засуджують Росію за її агресію", – сказав він. 

За словами Остіна, сьогоднішнє засідання присвячене, зокрема протиповітряній обороні та боєприпасам. Також говоритимуть про забезпечення озброєнням у довготривалій перспективі. 

Остін підкреслив, що підтримка України світом не вичерпалася. Він нагадав, що в межах засідань обговорювали надання потужної зброї, яку Україна зрештою отримала: систем ППО Patriot, сучасних танків, іншого озброєння. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зі свого боку підтвердив зобов’язання НАТО щодо того, що Україна зрештою приєднається до військового альянсу.

Він на полях "Рамштайну" сказав журналістам, що після закінчення війни в Україні Київ повинен мати "стримування, щоб запобігти новим нападам", пише Reuters.

Нагадаємо, що засідання обʼєднують коаліцію з близько 50 країн, що прагнуть перемоги українців у розвʼязаній РФ війні. Перше таке засідання відбулося в квітні минулого року. 

За цей час Україна отримала сучасні системи протиповітряної оборони, потужні ракетні системи, боєприпаси, нові танки та ББМ. Нині одним із головних запитів України є винищувачі, зокрема американські F-16, та боєприпаси різних типів. За даними Financial Times, фокус на засіданні 21 квітня буде на ракетах протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна ініціюватиме обговорення необхідної для контрнаступу зброї. 

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