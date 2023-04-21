Вранці росіяни обстріляли Чернігівську область. Пошкоджено будинки і авто

Вранці пʼятниці російська армія обстріляла Леонівку Чернігівської області. Пошкоджено будинки мирних людей.

Інформації про втрати серед цивільних немає. Про це повідомили в оперативному командуванні Північ.

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила", – йдеться у повідомленні.

Дані наведені станом на 9:00.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали і прикордоння Сумської області. За день окупанти били зі своєї території по двох громадах.