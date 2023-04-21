Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни обстріляли Чернігівську область. Пошкоджено будинки і авто

Даних про поранених немає. 

Вранці росіяни обстріляли Чернігівську область. Пошкоджено будинки і авто
Фото: EPA/UPG

Вранці пʼятниці російська армія обстріляла Леонівку Чернігівської області. Пошкоджено будинки мирних людей.

Інформації про втрати серед цивільних немає. Про це повідомили в оперативному командуванні Північ. 

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила", – йдеться у повідомленні.

Дані наведені станом на 9:00. 

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали і прикордоння Сумської області. За день окупанти били зі своєї території по двох громадах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies