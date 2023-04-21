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Росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Окупанти випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені
Фото: скріншот відео

За минулу добу, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон обстріляли чотири рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє – дістали поранення", – повідомив Прокудін.

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла село Кізомис на Херсонщині. В результаті було вбито 59-річного чоловіка.

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