Росіяни 63 рази обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені

Окупанти випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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За минулу добу, 20 квітня, росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни випустили 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон обстріляли чотири рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію дві людини загинули, троє – дістали поранення", – повідомив Прокудін.

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла село Кізомис на Херсонщині. В результаті було вбито 59-річного чоловіка.