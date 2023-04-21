В Україні, у Кривому Розі, створили машину розмінування на основі гусеничного екскаватора.

Про це повідомив Мілітарний.

Зазначається, що машина оснащена спеціальним навісним обладнанням, котре застосовується для знешкодження мін. Створена машина зможе допомогти у гуманітарному розмінуванні полів.

Створена у Кривому Розі машина складається з корпуса гусеничного екскаватора, обертового ланцюгового пристрою розмінування з захисним щитом спереду машини та броньованої кабіни водія-оператора. Також на екскаваторі є камери спостереження, що полегшують роботу оператора.

“Молотки на ланцюгах мають силу удару від 1500 до 1700 кг. Для підриву протитанкової міни достатньо 150 кг. Тобто якщо міна буде закопана достатньо глибоко, то сили удару буде достатньо, щоб вона спрацювала. Також ці молотки розташовані далеко від щита, майже за 2 метри. І це забезпечує більш безпечну роботу оператора і самої установки”, – повідомив розробник цієї системи.

Машину проєктували та виготовляли чотири місяці, вона розвиває швидкість до двох кілометрів на годину.

Розробники зможуть запустити серійне виробництво після випробувань та отримання відповідного сертифіката.

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