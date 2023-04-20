Росіяни обстріляли дві громади Сумщини

Протягом дня 20 квітня росіяни здійснили обстріли Великописарівської та Білопільської громад Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом було зафіксовано 44 прильоти з мінометів, артилерії та гранатометів.
По території Білопільської громади росіяни били з мінометів – 25 прильотів, та артилерії – 9 прильотів.
А Великописарівську громаду окупанти обстріляли з АГС – 10 прильотів.
На щастя, минулося без наслідків.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Очаків у Миколаївській області.