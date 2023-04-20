В центрі Парижа зʼявиться Київський сквер, - Кличко

Заплановано, що сквер зʼявиться в червні 2023 року.

Голови Києва та Парижа домовились про те, що в центрі столиці Франції зʼявиться Київський сквер.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“У червні цього року в центрі Парижа, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижа Анн Ідальго, яка відвідала Київ”, - написав Кличко.

Фото: Віталій Кличко

Мер Києва під час зустрічі подякував пані Ідальго за підтримку України і допомогу Києву.

Також голови столиць домовилися про подальшу співпрацю міст.

Нагадаємо, у березні минулого року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".