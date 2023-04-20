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Київ виділив землю для облаштування Національного військового кладовища, - Кличко

Площа нового кладовища складе майже 100 га.

Київ виділив землю для облаштування Національного військового кладовища, - Кличко
Фото: kyiv.klichko.org

Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце визначив уряд. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання Київради.

«Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Столиця ж готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв», - заявив Віталій Кличко.

За його словами, місце розташування меморіалу було визначено з урахуванням думки громадськості.

«Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню», - зазначив мер Києва.

За його словами, площа нового кладовища складе майже 100 га.

«8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів», - повідомив Віталій Кличко.

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