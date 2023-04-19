Нардеп "Слуги народу" Горобець судиться із активісткою через блог і замовив лінгвістичну експертизу формулювання "без яєць"

Блог вийшов понад рік тому, а позов парламентар подав у січні цього року, синхронно з адвокацією ветування скандального законопроєкту 5655.

Нардеп "Слуги народу" Олександр Горобець судиться із активісткою та захисницею Біличанського лісу Іриною Федорів через її блог на "Українській правді", написаний більше року тому. За словами активістки, позов до суду подали зараз, коли триває адвокація щодо ветування скандального "містобудівного" законопроєкту №5655.

Федорів повʼязує позов із її протидією "дерибану" лісу та нормам, які проштовхує законопроєкт №5655.

"Я такий "привіт" розцінюю як тиск на мене як на активного громадянина, який протидіє не лише дерибану Біличанського ліс, а й цій "реформі", яка по суті є картельною змовою забудовників. Так співпало, що на експерта Георгія Могильного, який критикував цей проєкт, теж подали до суду позов щодо захисту честі й гідності. Народна депутатка від "Слуг народу" Олена Шуляк ”, – зазначила вона.

Шуляк позов уже програла, зазначила Федорів.

"А Горобець восени замовив лінгвістичну експертизу мого блогу і в суд пішов у січні цього року. "Українська правда" теж сторона у справі, оскільки я веду тут блог вже десь більше 13 років. Позов до суду пішов після того, як петиція з вимогою вето 5655 набрала голоси", – пояснила вона.

Блог, через який Горобець подав позов, стосувався безпосередньо його роботи як народного депутата. Він має назву "Нардеп-мародер Горобець вирішив судитися з Офісом президента?". Як і Шуляк, Горобець замовив лінгвістичну експертизу, що деталізувала значення слів в авторському блозі Федорів. Зокрема, він просив визнати образливим формулювання "в Горобця яєць нема". На цей блог до Комісії з журналістської етики надійшла скарга від адвокатки в інтересах нардепа Горобця. Заявниця вважає, що Федорів, що підписана на сайті як викладачка та журналістка, порушила три пункти Кодексу етики українського журналіста. Комісія згодна, що цей блог порушує Кодекс, і висловила Федорів "дружнє попередження через перевищення межі критики щодо публічних осіб та надмірну емоційну забарвленість допису".

Фото: скрін

"Тому замовлена саме лінгвістична експертиза, яка спрямована на дослідження виключно слів. Лінгвісти пояснили йому дуже чітко: "без яєць" (а це словосполучення було вжите в блозі) – це коли нема стійкості і сили волі. Ще кажуть не тільки нема яєць, а нема стрижня", – зазначила активістка.

Вона додала, що "саме про відсутність сили духу і стрижня і йшлося у блозі. Що кандидат Горобець з кандидатом Карплюком ворогував на перегонах, клон був у Горобця, який забрав немало голосів, а тепер Горобець з командою Карплюка прекрасно взаємодіють".

Сума, яку нардеп хоче стягнути в цій справі про захист честі і гідності, становить дві гривні.

“Нема яєць характеризує його як такого, що не має чоловічої міці, стійкості і сили волі”, – йдеться у експертизі.

Засідання призначене у Ірпінському міському суді на 24 квітня.

У березні цього року Олена Шуляк, одна зі співаторок законопроєкту 5655, програла суд проти активіста Георгія Могильного. Попереду ще апеляція.

Шуляк у вересні 2022 подала позов із вимогою, щоб Могильний видалив допис у Facebook та спростував наведені в ньому дані із критикою законопроєкту №5091 про захист інвесторів.

Могильний написав, що законопроєкт "насправді розроблений в інтересах будівельної мафії і не захищає інвесторів". Могильний зазначав, що у створенні та прийнятті цього проєкту активну роль відігравала саме Шуляк.

Суд постановив, що "враховуючи публічний статус позивачки та те, що поширена інформація стосувалася її публічної діяльності та мала суспільний інтерес, а отже, остання повинна бути терпимою до публічної критики, межа якої є ширшою від критики пересічних осіб, суд, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємозв'язок доказів у їх сукупності, приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову".