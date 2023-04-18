Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу

Кабінет Міністрів призначив заступників міністрам освіти та охорони здоров'я і погодив кандидатури заступників очільника Запорізької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступником міністра освіти і науки став Денис Курбатов.

Заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції - Марина Слободніченко. Пані Слободніченко є головою громадської спілки "Центр відповідальної гри". На сторінці спілки про неї написано, що вона "кваліфікований юрист у сфері грального бізнесу з досвідом понад 20 років; брала участь у нормотворчих та реформаторських процесах щодо легалізації та регулювання грального бізнесу в Україні; визнана як експерт впровадження стандартів відповідальної гри і є членкинею Консультаційно-експертної ради при Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України".

Також відомо, що у 2018 році Марина Слободніченко подавалася на посаду голови Національної служби здоров’я. А у 2015-му входила до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів при МОЗ.

Також КМУ погодив призначення трьох заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації - Романа Кузіва, Руслана Мовчана і Валерія Шевченка.

Також уряд звільнив із посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів Майю Янковську.

Нагадаємо, на початку квітня заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначили Євгена Кудрявця.

Наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив низку кадрових змін у міністерствах охорони здоров'я, освіти, Фонді держмайна, а також Державній службі з питань праці.