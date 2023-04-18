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Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу

Також звільнили першу заступницю голови Державного агентства інфраструктурних проєктів.

Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Кабінет Міністрів призначив заступників міністрам освіти та охорони здоров'я і погодив кандидатури заступників очільника Запорізької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє у телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Заступником міністра освіти і науки став Денис Курбатов. 

Заступницею міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції - Марина Слободніченко. Пані Слободніченко є головою громадської спілки "Центр відповідальної гри". На сторінці спілки про неї написано, що вона "кваліфікований юрист у сфері грального бізнесу з досвідом понад 20 років; брала участь у нормотворчих та реформаторських процесах щодо легалізації та регулювання грального бізнесу в Україні; визнана як експерт впровадження стандартів відповідальної гри і є членкинею Консультаційно-експертної ради при Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України".

Також відомо, що у 2018 році Марина Слободніченко подавалася на посаду голови Національної служби здоров’я. А у  2015-му входила до складу робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо обігу лікарських засобів при МОЗ.

Також КМУ погодив призначення трьох заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації - Романа Кузіва, Руслана Мовчана і Валерія Шевченка.

Також уряд звільнив із посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів Майю Янковську.

Нагадаємо, на початку квітня заступником міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції призначили Євгена Кудрявця.

Наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив низку кадрових змін у міністерствах охорони здоров'я, освіти, Фонді держмайна, а також Державній службі з питань праці.

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