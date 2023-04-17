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Глава українського МЗС прибув до Іраку вперше з 2012 року

Кулеба приїхав до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах країн.

Глава українського МЗС прибув до Іраку вперше з 2012 року
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Іраку. Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

Про це повідомили у МЗС.

Глава української дипломатії провів у Багдаді переговори із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

“Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет та територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвий поштовх активізації двостороннього політичного діалогу. І сьогодні я прибув до Багдада, аби відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом”, − зазначив Дмитро Кулеба.

Фото: МЗС

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських сил оборони із відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій. Він приділив окрему увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні. 

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Глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Фото: МЗС

Міністри домовилися провести:

  • консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, аби активізувати співпрацю в сферах торгівлі, освіти та цифровізації
  • політичні консультації міністерств закордонних справ
  • п’яте засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році. 

Кулеба запросив Фуада Хусейна здійснити візит до України. 

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.

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