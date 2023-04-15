У Москві скасували традиційне святкування 1 травня

Федерація незалежних профспілок Росії (ФНПР) цього року рекомендує не проводити мітинги та ходу, присвячені 1 травню. У москві також не буде подібних заходів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У столиці не буде ходи і мітингів, але планується урочисте засідання, в якому братиме участь профспілковий актив, профспілкові керівники та запрошені деякі представники соціальних партнерів”, - заявив заступник голови ФНПР Олександр Шершуков.

За його словами, основні форми проведення 1 травня - це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.

Таке рішення прийняли через “рівень терористичної небезпеки”, який зараз нібито на високому рівні навіть у регіонах, віддалених від війни в Україні.

Нагадаємо, Міноборони Великобританії повідомило, що відзначення 9 травня у РФ може викрити реальні втрати окупантів у війні. Керівники кількох прикордонних регіонів Росії та окупованого Криму оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів.

Раніше в окупованому Криму скасували парад 9 травня та акцію "Безсмертний полк". Росіяни пояснюють це "міркуваннями безпеки".