Відзначення 9 травня у РФ може викрити реальні втрати окупантів у війні, − Міноборони Великобританії

Керівники кількох прикордонних регіонів Росії та окупованого Криму оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів.

Керівники кількох регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму, оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів 9 травня.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Деякі російські міста, які розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести День Перемоги.

Заходи скасували, відповідно до інформації посадовців, насамперед через проблеми з безпекою поблизу кордону, повідомили британці.

“Однак різні підходи підкреслюють дражливі комунікаційні проблеми для Кремля. Путін проводить “спеціальну військову операцію” у дусі радянського досвіду Другої світової війни”, − йдеться у повідомленні Міноборони.

Така ситуація ризикує викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які матимуть миттєве розуміння погано організованої та провальної кампанії в Україні.

“Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати”, − інформує відомство.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила вчора, що РФ звела у Запорізькій області 120 км ліній оборони, готуючись до боротьби за Мелітополь.