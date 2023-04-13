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Відзначення 9 травня у РФ може викрити реальні втрати окупантів у війні, − Міноборони Великобританії

Керівники кількох прикордонних регіонів Росії та окупованого Криму оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів.

Відзначення 9 травня у РФ може викрити реальні втрати окупантів у війні, − Міноборони Великобританії
Фото: EPA/UPG

Керівники кількох регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму, оголосили про відміну своїх зазвичай гучних військових парадів 9 травня.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Деякі російські міста, які розташовані далі від України, підтвердили, що планують провести День Перемоги. 

Заходи скасували, відповідно до інформації посадовців, насамперед через проблеми з безпекою поблизу кордону, повідомили британці.

“Однак різні підходи підкреслюють дражливі комунікаційні проблеми для Кремля. Путін проводить “спеціальну військову операцію” у дусі радянського досвіду Другої світової війни”, − йдеться у повідомленні Міноборони.

Така ситуація ризикує викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які матимуть миттєве розуміння погано організованої та провальної кампанії в Україні.

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“Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати”, − інформує відомство.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила вчора, що РФ звела у Запорізькій області 120 км ліній оборони, готуючись до боротьби за Мелітополь.

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