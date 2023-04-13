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Франція сьогодні вийде на 12-й загальнонаціональний протест проти пенсійної реформи

Більшість виборців виступає проти підвищення пенсійного віку, але протести втрачають свою силу.

Франція сьогодні вийде на 12-й загальнонаціональний протест проти пенсійної реформи
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Франції відбудеться 12-й загальнонаціональний протест проти пенсійної реформи президента країни Еммануеля Макрона. Про це пише Reuters.

Профспілки закликали працівників піти з роботи. Планується скасування низки залізничних рейсів, також можна очікувати страйків серед працівників нафтопереробних заводів, збирачів сміття та вчителів.

Видання зазначає, що опитування громадської думки показують, що значна більшість виборців все ще виступає проти підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років.

“Але протести втрачають силу, і останні мітинги зібрали менше людей, ніж рекордні натовпи, які спостерігалися на початку цього року, які вивели на вулиці мільйони протестувальників”, − йдеться у матеріалі

Ця остання хвиля протестів відбувається за день до довгоочікуваного вердикту Конституційної ради щодо законності законопроєкту.

Якщо Рада дасть зелене світло, навіть із деякими застереженнями, уряд матиме право офіційно оприлюднити закон зі сподіваннями, що це врешті-решт покладе край протестам, які іноді переростали в насильство, і “об’єднали масовий гнів проти Макрона”.

Президент Франції заявив на пресконференції в середу, що організує зустріч з профспілками після рішення Ради, щоб розпочати роботу над іншими пропозиціями.

“Країна повинна продовжувати рухатися вперед, працювати та протистояти викликам, які чекають на нас”, − сказав він під час державного візиту до Нідерландів.

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Макрон і його уряд стверджують, що цей закон необхідний для того, щоб щедра пенсійна система Франції не зруйнувалася.

Однак на думку профспілок, це можна зробити іншими способами, зокрема оподатковувати багатих або внести глибші зміни в пенсійну систему.

Нагадаємо, у березні французький уряд пережив два вотуми недовіри, що відкрило шлях до схвалення непопулярного законопроєкту без проведення повного голосування в парламенті. Макрон хоче, аби закон набрав чинності до кінця року.

Водночас опозиція звернулася до Конституційної ради Франції, яка може заблокувати закон частково або повністю, аби та встановила конституційність пенсійних змін. 

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