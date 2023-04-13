Ердоган переконаний, що переможе на виборах без другого туру

"Захід каже, що він проти Ердогана. Їхня ворожа позиція щодо Ердогана є ворожою позицією щодо моєї нації − моя нація завадить цій змові 14 травня”.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний у своїй перемозі на виборах у травні.

Про це пише Bloomberg.

Ердоган зазначає, що його перемога стане повідомленням для Заходу, який, за його словами, виступає проти нього та підтримує його конкурентів.

“Я вірю, що моя нація завершить цю роботу, не ускладнюючи її”, − сказав Ердоган, маючи на увазі голосування 14 травня, коли кандидат у президенти повинен набрати більше 50% голосів, щоб уникнути другого туру через два тижні.

Ердоган стверджував, що він був свідком потужної підтримки з боку ширкоих мас.

Він зіткнувся з найжорсткішими передвиборними перегонами за два десятиліття свого правління, посиливши критику на адресу західних країн. Нещодавно він дорікнув послу США в Туреччині за зустріч із головним опозиційним кандидатом у президенти Кемалем Киличдароглу.

“Цими виборами Туреччина дасть сигнал Заходу. Ця нація більше не думає про реакцію Заходу, коли вона бореться з тероризмом або визначає свою економічну політику. Захід каже, що він проти Ердогана. Їхня ворожа позиція щодо Ердогана є ворожою позицією щодо моєї нації − моя нація завадить цій змові 14 травня”, − сказав очільник країни.

За Ердогана Туреччина все ще відкладає вступ Швеції до НАТО через її терпимість до прихильників сепаратистських курдських бойовиків і кидає виклик США купівлею російської системи ППО, яка розглядається як загроза для літаків НАТО. Ердоган також висловив зацікавленість у приєднанні до Шанхайської організації співробітництва, створеної Росією та Китаєм на противагу Північноатлантичному альянсу.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для участі у відкритті першої в країні атомної електростанції.