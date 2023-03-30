Путін може відвідати Туреччину наприкінці квітня

Президент Росії Володимир Путін може відвідати Туреччину 27 квітня для участі у відкритті першої в країні атомної електростанції.
Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, пише CNN.
Атомну електростанцію “Аккую” будує російська державна атомна енергетична компанія “Росатом”.
“27 квітня Путін може приїхати або у нас буде онлайн-система для підключення”, – сказав Ердоган.
Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, Ердоган до повномасштабного вторгнення Росії в Україну хотів посадити президента РФ за стіл переговорів, але не зміг.