Армія США створила колоду карт із усім озброєнням, наданим союзниками. Вона має допомоги відрізняти свою техніку від ворога

У Пентагоні прямо не сказали, що така схема запамʼятовування використовуватиметься в Україні, але натякнули на це.

Армія США розробила інструмент для допомоги із орієнтуванням у техніці: для того, аби військові могли швидко відрізніти свою техніку від ворожої, для всіх типів наданого блоком НАТО озброєння створили карти. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Колода має зображення 52 різних танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських установок та іншого озброєння. І хоча Пентагон офіційно не повідомив, що картки створені саме для допомоги українцям, саме до України країни НАТО доставили велику кількість свого озброєння, що є новим для місцевої армії.

Фото: New York Times

Ідея, як сказав речник командування підготовки та доктрини армії, майор Ендрю Харшбаргер, полягає в тому, щоб дозволити солдатам швидко "виявляти вороже обладнання та відрізняти обладнання від дружніх сил".

Пентагон уже випускав подібні "колоди карт" в минулому, щоб допомогти силам ознайомитися з елементами війни. На кожній картці є зображення системи озброєння, а також її назва, країна, де вона виробляється, країни експорту та основне озброєння.

Майор Харшбаргер сказав, що їх можна використовувати у всіх військових службах і на всіх рівнях ланцюга командування, і зосередив увагу на "обладнанні НАТО, яке поширилося в країни, що не входять до НАТО". Ніде в світі зараз це не так актуально, як в Україні.

Нагадаємо, що цього тижня Україна отримала від Німеччини та Португалії танки Leopard. Першою це німецьке озброєння передала укранцям Польща. За рік повномасштабної війни на озброєнні української армії зʼявилися сучасні зразки різного озброєння, покликаного зупинити російську окупації та дати відсіч ворогу.