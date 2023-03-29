Секретар РНБО вважає заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі запрошенням американців до перемовин.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сумнівається, що світ дозволить президенту РФ Володимиру Путіну розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.

“Лякалки Путіна, які адресовані насамперед Сполученим Штатам, не спрацюють. Чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНД, чи ні - це велике питання. Я не думаю, що йому хтось дасть розташовувати ядерну зброю в Білорусі”, — заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку.

“Думаю, незважаючи на те, що Російська Федерація окупувала фактично Білорусь, даного факту не відбудеться”, — зазначив він.

Данілов назвав заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі запрошенням американців до перемовин.

“Це те, чим останній місяць-два займається Путін, вся російська машина. Вони дуже хочуть сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинитися там, де вони сьогодні знаходяться”, — наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що це для всіх розумних людей зрозуміла річ.

Нагадаємо, 25 березня Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Зі свого боку, цивілізовані країни світу засудили такі заяви Путіна. Однак поки розвідки західних країн не бачать реальних кров переміщення ядерної зброї Росією до Білорусі.