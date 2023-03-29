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​З початку повномасштабної війни в Україну з РФ вдалося повернути 327 дітей

До Росії було депортовано 19 514 дитини.

​З початку повномасштабної війни в Україну з РФ вдалося повернути 327 дітей

З початку повномасштабної війни з РФ в Україну вдалося повернули повернути 327 дітей.

Про це повідомляє сайт уповноваженого ВР з прав людини.

“За даними державного порталу розшуку дітей “Діти війни”, станом на 29 березня 2023 року, (в Україні вважаються – ред.) зниклими 394 дитини, знайденими — 10 863, повернутими – 327 дітей”, – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що після рішення МКС видати ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової Росія почне активніше повертати в Україну викрадених дітей.

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