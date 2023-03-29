Повітряні сили підтвердили збиття Су-24М під Бахмутом (уточнено)

Сьогодні вночі українські захисники збили російський бомбардувальник Су-24М під Бахмутом.

Цю інформацію підтвердили в Телеграм Повітряних сил.

"29 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.Сталось це близько 01.30 на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Інформацію про збиття було уточнено: спершу Повітряні сили повідомили, що літак приземлили вчора о 13:30.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ.