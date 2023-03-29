Росія розпочала військові навчання з міжконтинентальними балістичними ракетами “Ярс”

У навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки.

Росія розпочала військові навчання з міжконтинентальною балістичною ракетною системою “Ярс” і кількома тисячами військових.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони РФ.

Це розглядається як “чергова спроба Москви продемонструвати свою ядерну силу”.

“Президент Володимир Путін має на меті зробити ракетну систему “Ярс”, яка замінила систему “Тополь”, частиною “непереможної зброї” Росії та основою наземного компоненту її ядерного арсеналу”, − пише видання.

Загалом у навчаннях задіяно понад 3 тис. військовослужбовців і близько 300 одиниць техніки, повідомляє міноборони Росії.

Під час навчань мобільні комплекси "Ярс" проведуть маневри в трьох регіонах Росії, у яких − невідомо.

Дальність дії системи “Ярс” становить 12 000 км. За інформацією військових блогерів, системи здатні нести кілька ядерних боєголовок незалежного націлювання і можуть бути встановлені на вантажівці або розгорнуті в силосах.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія провела численні військові навчання самостійно або з іншими країнами, такими як Китай чи Південно-Африканська республіка. РФ також посилила військову підготовку з Білоруссю, провівши серію комплексних навчань протягом останнього року.

Нагадаємо, Польща із союзниками проводять до 31 березня військові навчання поблизу кордонів Росії. У навчаннях загалом беруть участь 2,5 тис. польських та іноземних військовослужбовців, близько 500 одиниць різної військової техніки та плавзасобів.