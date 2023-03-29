Байден про плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі: вони ще цього не зробили

"Звичайно, це мене турбує”, заявив президент США.

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю у сусідній з Україною Білорусі.

Про це він заявив журналістам, пише CNN.

“Вони ще цього не зробили, якщо тільки чогось не сталося, поки я був у гелікоптері. Звичайно, це мене турбує”, − сказав Байден.

“Про що я говорив із вами, хлопці, весь останній рік? Це небезпечні слова і це викликає занепокоєння”, − додав президент.

У суботу президент Росії Володимир Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Москва також має завершити будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в Білорусії на початку липня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи заяви про розміщення у Білорусі ядерної зброї, сказав, що на Мінськ чекають додаткові санкції, якщо вони ухвалять таке рішення.