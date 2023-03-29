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Угода щодо захисту ЗАЕС від аварії через бойові дії може бути близькою, – Гроссі

Переговори не спрямовані на забезпечення більш широкого припинення вогню.

Угода щодо захисту ЗАЕС від аварії через бойові дії може бути близькою, – Гроссі
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що угода щодо захисту Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, від аварії через бойові дії може бути “близькою”.

Про це повідомляє AP.

Водночас, Гроссі попередив, що посилення бойових дій у цьому районі має підвищені ризики для станції.

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Гроссі сказав, що вважає своїм обов’язком активізувати переговори, спрямовані на захист об’єкта. 

Також голова МАГАТЕ підкреслив, що переговори стосуються запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС і не спрямовані на забезпечення більш широкого припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

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