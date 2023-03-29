Угода щодо захисту ЗАЕС від аварії через бойові дії може бути близькою, – Гроссі

Переговори не спрямовані на забезпечення більш широкого припинення вогню.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що угода щодо захисту Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції, від аварії через бойові дії може бути “близькою”.

Про це повідомляє AP.

Водночас, Гроссі попередив, що посилення бойових дій у цьому районі має підвищені ризики для станції.

Гроссі сказав, що вважає своїм обов’язком активізувати переговори, спрямовані на захист об’єкта.

Також голова МАГАТЕ підкреслив, що переговори стосуються запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС і не спрямовані на забезпечення більш широкого припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.