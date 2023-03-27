Президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.

Про це Гроссі написав у своєму твітері.

"Сьогодні в місті Запоріжжі відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я повторив повну підтримку МАГАТЕ ядерним об’єктам України", - зазначив Гроссі.

I met 🇺🇦@ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Він також побував із Зеленським на Дніпровській гідроелектростанції. Тут очільнику МАГАТЕ показали останні пошкодження дамби.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Нагадаємо, торік у грудні Росія випустила по Запоріжжю та району понад 20 ракет, зокрема, і по Дніпровській ГЕС.

Сьогодні Зеленський відвідав також передові позиції ЗСУ в Запорізькій області.