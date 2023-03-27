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Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили захист окупованої ЗАЕС і відвідали Дніпровську ГЕС

Гроссі показали пошкоджену дамбу гідроелектростанції.

Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили захист окупованої ЗАЕС і відвідали Дніпровську ГЕС
Рафаель Маріано Гроссі та Володимир Зеленський
Фото: Twitter/Rafael MarianoGrossi

Президент Володимир Зеленський 27 березня зустрівся у Запоріжжі з очільником Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі.

Про це Гроссі написав у своєму твітері.

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"Сьогодні в місті Запоріжжі відбувся насичений обмін інформацією щодо захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я повторив повну підтримку МАГАТЕ ядерним об’єктам України", - зазначив Гроссі.

Він також побував із Зеленським на Дніпровській гідроелектростанції. Тут очільнику МАГАТЕ показали останні пошкодження дамби.

Нагадаємо, торік у грудні Росія випустила по Запоріжжю та району понад 20 ракет, зокрема, і по Дніпровській ГЕС. 

Сьогодні Зеленський відвідав також передові позиції ЗСУ в Запорізькій області.

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