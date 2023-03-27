Польща не передасть Україні усі МіГ-29, - МЗС

Польща не передасть Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, інформує RMF24.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні, не однією партією, це буде відбуватися поступово. Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною", — сказав він.

Відповідаючи на питання, чи передасть Польща решту своїх МіГів, якщо отримає на озброєння новітні винищувачі, Яблонський послався на таємність питання. За його словами, невдовзі може з'явитися більше інформації.

Нагадаємо, що 29 березня уряд Північної Македонії розгляне рішення щодо надання Україні вертольотів Мі-24.