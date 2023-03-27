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Польща не передасть Україні усі МіГ-29, - МЗС

Передача буде відбуватись поступово.

Польща не передасть Україні усі МіГ-29, - МЗС
МіГ-29
Фото: ukroboronprom.com.ua

Польща не передасть Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні країни. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, інформує RMF24.

"Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні, не однією партією, це буде відбуватися поступово. Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною", — сказав він.

Відповідаючи на питання, чи передасть Польща решту своїх МіГів, якщо отримає на озброєння новітні винищувачі, Яблонський послався на таємність питання. За його словами, невдовзі може з'явитися більше інформації.

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Нагадаємо, що 29 березня уряд Північної Македонії розгляне рішення щодо надання Україні вертольотів Мі-24.

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