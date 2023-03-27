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На Сумщині змінили час роботи "пунктів незламності"

Вони працюватимуть із 8:00 до 17:00.

На Сумщині змінили час роботи "пунктів незламності"
Пункт незламності облаштований в пожежній частині.
Фото: Lb.ua

У Сумській області змінили час роботи "пунктів незламності".

Про це йшлося під час чергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Сумська ОВА.

"У зв’язку з низькою відвідуваністю, поліпшенням погодних умов та ситуацій з електропостачанням залишити діючими з графіком роботи 08:00 – 17:00 години в робочі дні пункти незламності, які створені в приміщеннях (адміністративних будівлях) РВА, міських, селищних та сільських рад, старостатів, з можливістю отримувати послуги щодо доступу до мережі Iнтернет та підзарядки мобільних пристроїв", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мова йде про ті пункти незламності, які створені в приміщеннях (адміністративних будівлях) РВА, міських, селищних та сільських рад, старостатів, з можливістю отримувати послуги щодо доступу до Інтернету та підзарядки мобільних пристроїв.

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Тим часом стаціонарні (мобільні) пункти незламності, розгорнуті Нацполіцією, ДСНС, суб’єктами господарювання відповідального бізнесу вирішили перевести в режим "готові до відкриття" з терміном готовності до відкриття не пізніше 2 годин з моменту отримання офіційного повідомлення про настання НС.

Нагадаємо, із листопада минулого року розгорнули проєкт "Пункти незламності" по всій країні. У них доступні всі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюють обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

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