Авдіївка – у “червоній зоні”: в’їзд в місто для цивільних заборонений

У зв’язку із загостренням ситуації у Авдіївці і навколо міста в’їзд волонтерам, журналістам і іншим цивільним заборонений. Місто перебуває у “червоній зоні”.

Про це повідомив у Telegram очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Авдіївка знаходиться у "червоній зоні". Тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів", – сказав він.

Барабаш посилається на наказ, у якому прописана пряма заборона на відвідування міста.

Нагадаємо, міська влада вирішила повністю евакуювати комунальні служби з Авдіївки.