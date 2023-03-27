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Авдіївка – у “червоній зоні”: в’їзд в місто для цивільних заборонений

Ситуація навколо міста напружена.

Авдіївка – у “червоній зоні”: в’їзд в місто для цивільних заборонений
Наслідки ворожих обстрілів Авдіївки. Ілюстративне фото
Фото: Віталій Барабаш у Telegram

У зв’язку із загостренням ситуації у Авдіївці і навколо міста в’їзд волонтерам, журналістам і іншим цивільним заборонений. Місто перебуває у “червоній зоні”.

Про це повідомив у Telegram очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Авдіївка знаходиться у "червоній зоні". Тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів", – сказав він.

Барабаш посилається на наказ, у якому прописана пряма заборона на відвідування міста.

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Нагадаємо, міська влада вирішила повністю евакуювати комунальні служби з Авдіївки.

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