Головне за ніч. Понеділок, 27 березня

Понад 60 відбитих атак противника, оборона Бахмута, втрати окупантів, вибухи в Мелітополі, протести в Ізраїлі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський укотре відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку. Ситуація залишається стабільно складною.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог зазнає значних втрат у людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", – заявив командувач Сухопутних військ.

Сирський наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. "Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", – сказав Олександр Сирський.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Минулої доби противник завдав двох ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Наша авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили близько 610 окупантів і багато військової техніки. З початку широкомасштабної вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Повернулися в Україну танкісти, які навчалися у Великій Британії застосуванню і обслуговуванню танків Challenger 2.

The Guardian зазначає, що в ході тренувань українців навчили управляти, пересуватися і працювати разом у складі танкової бригади екіпажу Challenger 2 та ефективно вражати цілі ворога.

За інформацією видання, українські екіпажі та британські танки “мають бути на позиціях до весняного наступу, що нібито планується”.

Докладніше – в новині.

Зранку в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька вибухів.

“Ранкова погода в тимчасово окупованому Мелітополі: густа бавовна на мікрорайоні поблизу кафе “Джокер” і ворожих казарм”, – повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, внаслідок вибухів пошкоджена захоплена будівля, де окупанти розміщували силові структури.

В Ізраїлі десятки тисяч людей вийшли на протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта, який висловив незгоду із судовою реформою.

Сутички спалахнули між силами поліції та протестувальниками, коли ізраїльська поліція почала розганяти протест на шосе Аялон у Тель-Авіві рано вранці в понеділок, повідомляє N12 News. У сутичках постраждали троє поліцейських. Правоохоронці заявили, що тисячі мітингарів у Тель-Авіві перешкоджали руху, підпалили шини та побудували барикади з каміння та заліза на дорозі.

Через п’ять годин блокування на місце події прибула велика кількість поліцейських із водометами і кінними загонами, аби розігнати блокувальників руху. Деякі протестувальники кидалися в поліцію пляшками й камінням.

Мітинги відбулися в різних містах Ізраїлю, зокрема, Єрусалимі та Хайфі.

Міністр оборони став першим високопоставленим членом партії "Лікуд", яка виступила проти плану премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу провести судову реформу, що збільшить політичний контроль за призначенням суддів і зменшить повноваження Верховного суду.

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