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Росіяни обстріляли учора в Харківській області щонайменше 17 міст та сіл

Даних про поранених цивільних немає. 

Росіяни обстріляли учора в Харківській області щонайменше 17 міст та сіл
Фото: Telegram Олега Синєгубова

Протягом неділі російська армія обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківської області. Під вогнем були прикордонні міста і села Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська був пошкоджений 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

"З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було", – зазначив він

Синєгубов додав, що на лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі с. Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав. 

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, найбільшої кількості ворожих артилерійських обстрілів зазнає саме Куп'янсько-Лиманський напрямок. Росіяни намагаються активізуватися. 

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