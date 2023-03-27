Росіяни обстріляли учора в Харківській області щонайменше 17 міст та сіл

Даних про поранених цивільних немає.

Протягом неділі російська армія обстріляла щонайменше 17 населених пунктів Харківської області. Під вогнем були прикордонні міста і села Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп'янська був пошкоджений 5-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння. Також зруйновані господарчі споруди, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

"З мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, постраждалих від обстрілів за добу не було", – зазначив він

Синєгубов додав, що на лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі с. Синьківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, найбільшої кількості ворожих артилерійських обстрілів зазнає саме Куп'янсько-Лиманський напрямок. Росіяни намагаються активізуватися.