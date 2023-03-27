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​Окупанти доставили близько 100 тіл своїх військових до моргу у Троїцькому на Луганщині

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат.

​Окупанти доставили близько 100 тіл своїх військових до моргу у Троїцькому на Луганщині
Фото: скрин відео

До моргу у селище Троїцьке на окупованій Луганщині росіяни доставили близько 100 тіл своїх військових. Ще 140 поранених окупантів привезли на лікування.

Про це повідомляє у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

“В населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на окупованій території Луганської області загарбники збільшують кількість ліжко-місць для поранених військових у наявних шпиталях через значні втрати. 

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