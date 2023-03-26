Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.

Про це повідомила пресслужба заповідника.

"Дорогі друзі! Змушені повідомити про встановлення окупаційною адміністрацією фактичного контролю над Біосферним заповідником "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 20 березня до установи прибули російські чиновники з колаборантом Володимиром Сальдо. Після цього стало відомо, що окупанти зареєстрували «Государственное автономное учреждение «Биосферный заповедник» «Аскания-Нова» (без імені Ф. Е. Фальц-Фейна) із датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ 07.03.2023 р.

Таким чином, українська адміністрація не може забезпечити подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення.

Наразі український персонал продовжує виконувати свої обовʼязки, але за нинішніх умов продовжувати таку роботу стало фактично неможливим.

"Ми зробили все залежне від нас і протрималися з гідністю! Надалі підтримку роботи заповідника коштом благодійних надходжень не можемо здійснювати до звільнення лівобережної Херсонщини з-під російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в 2022 році російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". На адміністративній будівлі інституту загарбники вивісили російський прапор і представили так званого нового директора підприємства, який раніше працював на херсонській митниці. Тоді більшість наукових працівників від співпраці з окупантами відмовилися.