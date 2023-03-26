На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці. Це вже пʼятий випадок за тиждень

Двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці поблизу села Іванівка у Високопільській громаді Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У полі поблизу села Іванівка двоє чоловіків, 24 та 18 років, натрапили на російську міну. Вона здетонувала, через вибух місцеві жителі дістали тяжкі поранення", - сказано у повідомленні.

Внаслідок вибуху один постраждалий втратив обидві ноги, інший отримав поранення грудної клітини та мінно-вибухові травми. Чоловіків госпіталізували до лікарні у Кривому Розі.

Зазначається, що це вже пʼятий випадок підриву українців на ворожій вибухівці за цей тиждень. За сім днів міни забрали життя одного жителя Херсонської області, ще п'ятеро зазнали поранень.

Нагадаємо, що 25 березня поблизу Великої Олександрівки, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався мирний житель.