Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині чоловік натрапив на російську міну

Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг.

На Херсонщині чоловік натрапив на російську міну
Фото: pivdenukraine.com.ua

Поблизу Великої Олександрівки, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг.

Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також