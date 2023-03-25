На Херсонщині чоловік натрапив на російську міну

Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг.

Поблизу Великої Олександрівки, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався мирний житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У лісосмузі поблизу селища чоловік натрапив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух він отримав поранення обох рук та ніг.

Постраждалого до лікарні самостійно привезли місцеві жителі. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у середу, 22 березня, у селі Іванівка Ізюмського району Харківської області чоловік загинув, підірвавшись на касетному снаряді.