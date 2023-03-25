Учора два ворожих винищувачі атакували авіабомбами Бериславський район Херсонщини

Пошкоджена будівля рятувальної частини, люди не постраждали.

Російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі Херсонської області, тому активізували свою авіацію.

Про це повідомляє у Facebook ОК "Південь".

Згідно з повідомленням, за минулу добу обстановка в зоні відповідальності суттєвих змін не зазнала, вона залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що вчора двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки пошкоджена будівля рятувальної частини. Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, російські військові здійснили 67 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії і “Градів”.