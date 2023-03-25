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Учора два ворожих винищувачі атакували авіабомбами Бериславський район Херсонщини

Пошкоджена будівля рятувальної частини, люди не постраждали.

Учора два ворожих винищувачі атакували авіабомбами Бериславський район Херсонщини
Су-35
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти стали відчувати втрату позицій на Лівобережжі Херсонської області, тому активізували свою авіацію.

Про це повідомляє у Facebook ОК "Південь".

Згідно з повідомленням, за минулу добу обстановка в зоні відповідальності суттєвих змін не зазнала, вона залишається стабільно складною, але контрольованою.

"Ворог продовжує тиск на місцеве населення деокупованого правобережжя Херсонщини. Відчуваючи втрату позицій на Лівобережжі, противник активізував авіацію", – йдеться в повідомленні.

Вказано, що вчора двома винищувачами Су-35 окупанти атакували Бериславський район керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки пошкоджена будівля рятувальної частини. Загиблих і поранених немає.

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Нагадаємо, за минулу добу, 24 березня, російські військові здійснили 67 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії і “Градів”.

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